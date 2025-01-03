曾伴游幼鯨遺體17天登媒體 虎鯨媽媽再痛失愛子重演傷心一幕

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）瀕危的虎鯨媽媽塔勒夸（Tahlequah）2018年曾伴游幼鯨遺體17天，而登上全球媒體版面，如今牠又一次因痛失幼鯨而做出類似行為，研究人員稱這是牠失去幼鯨的哀痛表現。

美聯社報導，位於美國華盛頓州的鯨魚研究中心（Center for Whale Research）在社群媒體臉書（Facebook）上發文指出，虎鯨媽媽塔勒夸從本月1日起被人發現帶著死去的雌性幼鯨遺體。

貼文寫道：「鯨魚研究中心全體團隊對這項消息深感悲痛，我們將在可能的情況下繼續提供最新資訊。」

研究人員2018年就曾觀察到，塔勒夸頂著出生不久便夭折的幼鯨遺體伴游17天，移動距離超過1600公里。牠的家族成員也輪流幫忙帶著遺體，展現出鯨群的緊密連結。

鯨魚研究中心約莫2週前得知這隻新幼鯨的消息，但根據塔勒夸和幼鯨在平安夜時的行為表現，曾表達對幼鯨的健康狀況感到擔憂。

美國聯邦機構國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究科學家韓森（Brad Hanson）表示，到了元旦當天，總署研究人員確認，塔勒夸正帶著幼鯨的遺體。

韓森表示，他昨天從船上觀察到塔勒夸將幼鯨遺體頂在鼻端或頭上，並在遺體沉入水下時下潛尋回遺體。韓森說，這隻幼鯨僅存活了幾天。

加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）海洋動物研究專家蓋多斯（Joe Gaydos）指出，「我認為可以說是，她正在哀悼或悼念」，在其他具有社會凝聚力且壽命較長的動物中也能觀察到類似行為，如靈長類動物和海豚。

鯨魚研究中心表示，幼鯨死亡率相當高，僅約50%的幼鯨能活過第1年。

南方居留型虎鯨（southern resident killer whales）由3種虎鯨族群組成並以魚類為食，經常出沒於華盛頓州與加拿大卑詩省之間水域，牠們數十年來一直面臨生存困境，目前僅剩73隻。

牠們必須面對牠們喜愛捕食的帝王鮭（Chinook salmon）短缺，汙染和船隻噪音的影響也會影響牠們捕食。研究人員警告，這類虎鯨正瀕臨滅絕。（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1140103