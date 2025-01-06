美聯合航空2月測試星鏈機上網路 將擴及所有班機

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國聯合航空公司（United Airlines）今天表示，預計今年2月開始測試以科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的「星鏈」（Starlink）提供機上網路服務。

聯合航空表示，將於春天率先在巴西航空工業公司175型（Embraer E-175）的商業航班提供連線。

路透社報導，聯合航空規劃在2025年底前為其所有雙艙區域機隊配備這項服務，並於年底前在主要航線上推出第一架可使用星鏈服務的班機。

聯合航空在聲明中表示，最終所有旗下班機都可使用星鏈服務。

不過，聯合航空補充說，只有「前程萬里飛行計畫」（MileagePlus）會員才可免費使用；這與先前擬定為所有乘客提供免費無線網路的規畫不同。

聯合航空去年與星鏈簽署協議，由星鏈在未來數年內為聯合航空上千架飛機提供機上網路服務。

由太空探索科技公司（SpaceX）營運的星鏈已與多家航空公司簽署機上網路服務協議，希望將服務範圍擴大到網路不便的全球偏鄉用戶之外。

這家以衛星為基礎的網路服務供應商先前已與夏威夷航空（Hawaiian Airlines）和區域航空公司JSX簽署協議。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140106