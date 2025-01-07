加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚增至16例、3123接觸者 創5年來匡列數最多紀錄
首頁 / 國際

誹謗選務人員官司拒配合 朱利安尼遭判藐視法庭

2025/1/7 15:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國前紐約市長朱利安尼在1年多前因不實指控2名喬治亞州選務人員參與2020年選舉舞弊，遭判賠約1.48億美元，但據報他不配合交出資產資料，今天遭法官判定藐視法庭。

法新社報導，華盛頓的聯邦陪審團2023年12月裁定，曾任美國總統當選人川普私人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）破壞喬州選務人員莫斯（Wandrea "Shaye" Moss）和她的母親弗利曼（Ruby Freeman）的名譽，應賠償她們約1.48億美元（約新台幣48億元）。

根據「紐約時報」（The New York Times）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦地區法院法官李曼（Lewis Liman）以朱利安尼並未配合清點資產工作、將資產文件交給弗利曼和莫斯為由，認定朱利安尼藐視法庭。

紐約時報引述李曼的話報導：「被告一直試圖拖延時間。」

報導說，法官並未表示80歲的朱利安尼在違抗法院命令之下，可能面臨哪些具體裁罰。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普昔日在2020年大選輸給拜登後試圖推翻結果，朱利安尼當時是川普陣營行動的關鍵人物之一。朱利安尼曾任紐約檢察官，因有關選舉的不實指控，而被取消律師資格。

已聲請破產的朱利安尼被勒令交出他在紐約價值600萬美元的公寓、一輛1980年的賓士敞篷車、珠寶、名牌手錶，以及棒球傳奇人物迪馬喬（Joe DiMaggio）簽名球衣等貴重收藏品。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140107

川普
巴爾辭去Fed監管副主席 為川普任命新人鋪路杜魯道請辭拜登感念美加合作 川普再提兩國合併
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：