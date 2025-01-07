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因應空中威脅 伊朗軍方在濃縮鈾廠附近展開聯合軍演

2025/1/7 22:27
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（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗國營媒體今天報導，為因應各種空中威脅，軍方在該國中部的納坦茲（Natanz）濃縮鈾廠附近展開演習，這也是全國聯合軍演計畫的一環。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）和陸軍都將參加這項代號「力量」（Eqtedar）的演習。

國營電視台報導，「在防空司令部的命令下，納坦茲核設施防空區的『力量聯合軍演』首階段已經開始。」

報導還稱，革命衛隊空軍在當地採取「全面據點防禦」措施，以「在艱困的電子戰情況下抵禦各種空中威脅」。

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革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）6日表示，針對「新安全威脅」的聯合演習將舉行至3月中旬，並將涵蓋伊朗境內其他地區。

奈尼指出，IRGC旗下多個單位，包括海軍和巴斯杰（Basij）準軍事組織都將參與演習。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140107

#海軍
#伊朗
#法新社
#演習
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