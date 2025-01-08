立陶宛總理：歐洲與中國關係面臨「坎坷之路」

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）立陶宛總理帕魯克斯7日接受媒體訪問，表示之前提出立陶宛政府將尋求與中國恢復外交關係言論遭斷章取義，並指出歐洲與中國的關係將是一條「坎坷的路」。

帕魯克斯（Gintautas Paluckas）在去年立陶宛國會大選後，以準總理身分接受媒體訪問，曾說即將上任的政府將尋求與中國全面恢復正常外交關係，並稱立陶宛允許台灣開設以台灣為名稱的代表處為外交錯誤。

帕魯克斯昨日接受立陶宛國家廣播電台（LRT RADIO）訪問時做出澄清，認為他當時的言論被過度解讀。他解釋，外交關係的恢復，本質上為雙方派遣大使級外交官至彼此國家，他當時所謂恢復關係的評論是基於這點，具體來說是指若中國派遣大使到立陶宛，立陶宛也將派遣大使至北京。

帕魯克斯強調，他並不認為立陶宛會做出讓步，來改善與中國關係。

他補充說：「目前我們與中國的關係由歐盟的共同策略所定義，而歐盟與中國的關係也正在改變。這既是因為中國對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，也因為嚴重的經濟摩擦，這將導致歐洲保護其市場，抵禦來自中國國家補貼的商品與服務。」

帕魯克斯認為由此可見，對中關係將是一段坎坷的路。

立陶宛政府於上個月宣示就職，其施政計畫內容並未提及改善與中國關係，反而將中國視為立陶宛外交與安全政策的重大挑戰。

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施政計畫聲明：「我們將努力在歐洲和跨大西洋聯盟間對中國採取統一的態度。中國正成為我們外交和安全政策日益嚴峻的挑戰。中國與俄羅斯的戰略夥伴關係，及其在白俄羅斯日益增長的影響力是一種威脅。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）支持立陶宛與中國恢復關係，但認為利益必須是互相的，且不代表立陶宛應該放棄與台灣的經貿關係。（編輯：唐佩君）1140108