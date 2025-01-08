晶片供應進展拖累 三星第4季獲利前景低於預期

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（中央社首爾8日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）今天發布第4季營業利潤預估，結果遠低於分析師預期，主因它在向輝達（Nvidia）提供高階晶片方面落後於競爭對手SK海力士（SK Hynix）。

法新社報導，三星在聲明中表示，公司業績受到研究與開發成本上升、先進晶片製造產能擴增，以及個人電腦和手機使用的傳統記憶體晶片需求減緩的影響。

三星並未提供有關向輝達供應用於人工智慧（AI）應用的高頻寬記憶體（HBM）晶片進展的最新情況。

這家全球最大記憶體、智慧型手機和電視製造商預估，截至去年12月31日的3個月營業利潤為6.5兆韓元（新台幣1500億元），遠低於倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構SmartEstimate預測的7.7兆韓元。這項預估比去年同期高出131%，但較第3季下降29%。

儘管第3季表現優於第4季，但三星仍不滿意，使得公司去年10月對投資人罕見發表致歉聲明。

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三星當時表示，在向輝達供應HBM晶片方面已有進展，但自那以後未更新近況。

根據「韓國中央日報」報導，輝達執行長黃仁勳昨天在拉斯維加斯對記者表示，三星必須「開發新的設計」來供應HBM晶片給輝達。他還說：「他們能做到，且動作非常快。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140108