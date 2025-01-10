新加坡去年均溫28.4度 續寫有紀錄以來最熱一年

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（中央社記者吳昇鴻新加坡10日專電）新加坡氣象署今天指出，去年12個月份的平均溫度，高於或等同於同期均溫，全年平均氣溫為攝氏28.4度。新加坡媒體報導，2024年是新加坡有紀錄以來最熱一年，與2019年和2016年數據持平。

新加坡氣象署今天發布年度氣候報告。聯合早報報導，根據樟宜氣象站的數據，去年全年平均氣溫為攝氏28.4度，較長期平均高出0.6度。去年平均每日最高溫為攝氏32.1度；年均每日最低溫則為攝氏25.9度，與2019年持平，為有紀錄以來最高。

報導指出，聖嬰現象使得氣溫變高；去年7月是有紀錄以來最熱的7月，並在7月13日至30日期間，經歷長達18天的乾旱天氣。此外去年4月和12月的平均溫度，也都與歷史高溫紀錄持平。

亞洲新聞台（CNA）報導，去年4月是有紀錄以來最熱的4月、平均氣溫為攝氏29.4度，比長期均溫高出1.2度。

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去年12月7日，新加坡東部巴耶利峇（Paya Lebar）測到氣溫攝氏36.2度、打破紀錄。此前，12月的單日最高溫紀錄，為2016年12月6日測到的攝氏35.9度。

降雨方面，去年12月29日傍晚，新加坡中部測到134.6毫米降雨量，相當於新加坡12月平均月降雨量的41%，且是1978年以來最強的單日降雨之一。全年降雨量較長期平均高出8.1%，其中11月測到自1980年來最高的同期降雨量。（編輯：陳慧萍）1140110