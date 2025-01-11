天氣預報曼谷將出現攝氏16度 近40年來最低溫
2025/1/11 14:30
（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）根據氣象預報，曼谷明天和後天將經歷攝氏16度的溫度，是近40年以來最低溫，泰北則將有攝氏12度到13度低溫。但伴隨冷空氣而來的是空氣汙染，曼谷多個區域的PM2.5數據超過安全標準。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，蘭實大學氣候變遷和災害中心（Centre for Climate Change and Disaster at Rangsit University）主任賽利（Seree Supharathit）在臉書發文，提醒民眾為低溫且強風天氣做好準備。
曼谷在明天和後天平均溫度約在攝氏21度左右，但低溫將達到攝氏16度，是近40年來最低溫，北部和東北部的清邁、夜豐頌府、南邦府、黎府、烏隆他尼府等共19個府將經歷攝氏12度到13度的低溫。
賽利指出，由於氣候暖化，未來曼谷民眾要再經歷這樣的低溫天氣並不容易，不過民眾要注意伴隨冷空氣而來的就是空氣汙染。
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民族報（The Nation）報導，曼谷空氣品質資訊中心（Bangkok Air Quality Information Center）監測，昨天曼谷許多區域的PM2.5數據都超過安全標準；泰國公視（Thai PBS）報導，曼谷7、8和9日連續3日的PM2.5都超過安全標準。
泰國氣象局預告，受到來自中國的高壓系統影響，10日到13日之間北部將會下降5到7度，曼谷會下降2到5度，由於將會有強風且天氣乾燥，民眾必須注意火災危險。（編輯：陳承功）1140111
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