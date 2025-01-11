加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 國際

天氣預報曼谷將出現攝氏16度 近40年來最低溫

2025/1/11 14:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）根據氣象預報，曼谷明天和後天將經歷攝氏16度的溫度，是近40年以來最低溫，泰北則將有攝氏12度到13度低溫。但伴隨冷空氣而來的是空氣汙染，曼谷多個區域的PM2.5數據超過安全標準。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，蘭實大學氣候變遷和災害中心（Centre for Climate Change and Disaster at Rangsit University）主任賽利（Seree Supharathit）在臉書發文，提醒民眾為低溫且強風天氣做好準備。

曼谷在明天和後天平均溫度約在攝氏21度左右，但低溫將達到攝氏16度，是近40年來最低溫，北部和東北部的清邁、夜豐頌府、南邦府、黎府、烏隆他尼府等共19個府將經歷攝氏12度到13度的低溫。

賽利指出，由於氣候暖化，未來曼谷民眾要再經歷這樣的低溫天氣並不容易，不過民眾要注意伴隨冷空氣而來的就是空氣汙染。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民族報（The Nation）報導，曼谷空氣品質資訊中心（Bangkok Air Quality Information Center）監測，昨天曼谷許多區域的PM2.5數據都超過安全標準；泰國公視（Thai PBS）報導，曼谷7、8和9日連續3日的PM2.5都超過安全標準。

泰國氣象局預告，受到來自中國的高壓系統影響，10日到13日之間北部將會下降5到7度，曼谷會下降2到5度，由於將會有強風且天氣乾燥，民眾必須注意火災危險。（編輯：陳承功）1140111

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
108
更多編輯台推薦新聞：