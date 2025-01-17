新加坡印度建交60年 星總統出訪聚焦半導體工業合作

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（中央社記者吳昇鴻新加坡17日專電）新加坡總統尚達曼本週訪問印度，在與印度總統慕爾穆、總理莫迪等人會面時，聚焦半導體、工業園區及數位經濟等領域合作。新加坡連續多年是印度最大外來投資來源國，雙方去年升級至全面戰略夥伴關係。

為慶祝新加坡與印度建交60週年，尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）14日至18日前往印度展開5天訪問。

新加坡外交部發布新聞稿表示，尚達曼在印度總統府（Rashtrapati Bhavan）受到歡迎，並赴甘地紀念館（Raj Ghat）致意，也與印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）等人會面。

尚達曼與慕爾穆重申新加坡與印度悠久友誼，以及穩固的雙邊經濟關係，並對半導體、工業園區開發、綠色和數位經濟等前瞻性領域的合作表示歡迎。

聯合早報報導，尚達曼表示兩國關係有著歷史淵源，可追溯到幾個世紀前，新加坡名字「新加坡拉」源於梵語Singapura，反映了印度早期對東南亞的影響。兩國過去60年的雙邊關係持續發展，新加坡連續多年是印度最大外來投資來源國。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年9月訪問新加坡時，與新加坡總理黃循財宣布，將新印關係從戰略夥伴關係，升級為全面戰略夥伴關係，進一步深化經貿合作及擴展雙邊關係。

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尚達曼指出，將持續促進兩國在新興前瞻領域的合作，包括為印度年輕人提供技能培訓、合力開發半導體生態系和新一代的工業園區、加強雙方金融機構資訊流動等領域。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎曾向中央社表示，新印有意加強供應鏈連結，印度可能希望經由新加坡推動各界對印投資，而新加坡除了加強供應鏈連結外，則盼進一步開發印度市場，以便在美中摩擦加劇時分散風險。（編輯：陳承功）1140117