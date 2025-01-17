大馬社運團體樂見加薩停火 籲承認巴勒斯坦建國權利

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（中央社記者黃自強吉隆坡17日專電）以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」達成分階段停火協議，預定將於19日生效。長期聲援巴勒斯坦的馬來西亞社運團體今天指出，停火非最終解決方案，以色列須承認巴勒斯坦人的建國權利。

哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日突襲以色列，造成至少1200人喪命；以色列隨後報復，大批巴勒斯坦人民身陷烽火之中。經歷15個月戰事後，以色列和哈瑪斯達成分階段停火協議，並進行人質與囚犯交換。

但加薩民防機構表示，以色列與哈瑪斯剛宣布停火協議，加薩隨即遭以色列空襲，至少20人喪生。

以哈衝突以來，馬來西亞始終抱持聲援巴勒斯坦立場。「聲援巴勒斯坦」祕書處（SSP）發言人蔡添強（Tian Chua）今天受訪表示，停火是大家希望看到的結果，也歡迎停火協議，但這並非最終解決方案，國際社會仍須利用這個機會達成長遠的和平方案，「以色列必須承認巴勒斯坦人的建國權利」，才有可能作為長遠的解決方案。

他指出，以哈衝突中，國際輿論的聲援壓力多少在某種程度上扮演重要角色。如今終於順利達成停火協議，身為聲援巴勒斯坦運動的馬來西亞民間團體，今後要強化聲援力量，透過抵制運動達到最終的和平解決方案。

馬來西亞伊斯蘭協商組織理事會（MAPIM）主席阿茲米（Mohd Azmi Abdul Hamid）認為，以色列與哈瑪斯達成停火協議，意欲結束長達15個月的加薩衝突，協議包括哈瑪斯釋放人質及以色列釋放巴勒斯坦囚犯，以色列軍隊撤出加薩地區。

他指出，這項停火協議預定於19日生效，但加薩人民擔心在以色列停止轟炸前，情況會更加惡化，以色列的持續轟炸行動對加薩平民造成重大傷害。停火必須徹底執行，以色列應終結無差別攻擊，停止殺害平民並摧毀民用基礎設施。

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阿茲米說：「這是危險的局勢，也使停火協議變得極其脆弱。」

由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處曾於2023年號召民眾，從12月26日起在吉隆坡的美國大使館外舉行為期6天集會，以紮營夜宿、象徵性「包圍」美國使館方式聲援巴勒斯坦。社運團體去年也多次集會，演講與高呼口號呼籲停火，讓巴勒斯坦人民免於恐懼。（編輯：陳妍君）1140117