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以色列外長：若哈瑪斯仍在加薩掌權 中東依舊不穩

2025/1/19 20:41
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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分生效後，以色列外交部長薩爾今天警告，只要巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯繼續在加薩走廊掌權，中東局勢依舊會不穩定。

法新社報導，薩爾（Gideon Saar）於記者會說道：「若哈瑪斯（Hamas）仍掌權，其造成的區域不穩定性可能會持續下去。」

加薩停火協議生效之際，薩爾還提到，以色列致力落實與哈瑪斯交戰時訂下的所有目標，包括摧毀哈瑪斯的治理和軍事能力。

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薩爾指出，若國際社會想要長久停火，就必須包含摧毀哈瑪斯作為加薩走廊（Gaza Strip）軍事政權和統治實體的目標。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室稍早已經發布聲明，「根據釋放人質計畫，加薩第一階段停火於當地時間上午11時15分（台灣時間下午5時15分）生效」。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140119

哈瑪斯
以色列軍方稱停火協議未生效續攻加薩 造成8死逾25傷加薩停火前夕 尼坦雅胡：以色列保留恢復戰爭權利
薩爾
憂落入極端分子手中 以色列擬摧毀敘利亞戰略性武器
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