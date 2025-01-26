加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

川普上任後聯準會首次決策會議 預料將暫停降息

2025/1/26 14:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）決策者希望在川普總統密切和直言不諱的監督下，持續因應通貨膨脹問題，美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在29日的會議宣布暫停降息。

法新社報導，聯準會在2024年最後4個月將基準利率下調整整一個百分點，並表示在通膨上升遠離2%的長期目標之下，未來行動將更加謹慎。

前聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）對法新社表示：「我認為他們不會採取任何行動，也不應該採取任何行動。我認為聯準會目前狀況非常好。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯準會本週面臨的挑戰，是如何暫停、並傳達一種基於數據的未來降息方法，而又不會讓曾表達降息願望的川普憤怒。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，金融市場昨天下午認為，聯準會29日將基準利率維持在4.25%至4.50%的可能性超過99%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140126

#川普
#布勒德
#法新社
#降息
#聯準會
#聯準會
川普
馬斯克力挺另類選擇黨 數萬人抗議德國極右派川普解除拜登管制 恢復供應以色列2000磅炸彈
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
2025川普黃金年代 「未來4年美國人過得比較好？」
106
更多編輯台推薦新聞：