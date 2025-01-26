川普上任後聯準會首次決策會議 預料將暫停降息

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）決策者希望在川普總統密切和直言不諱的監督下，持續因應通貨膨脹問題，美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在29日的會議宣布暫停降息。

法新社報導，聯準會在2024年最後4個月將基準利率下調整整一個百分點，並表示在通膨上升遠離2%的長期目標之下，未來行動將更加謹慎。

前聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）對法新社表示：「我認為他們不會採取任何行動，也不應該採取任何行動。我認為聯準會目前狀況非常好。」

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聯準會本週面臨的挑戰，是如何暫停、並傳達一種基於數據的未來降息方法，而又不會讓曾表達降息願望的川普憤怒。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，金融市場昨天下午認為，聯準會29日將基準利率維持在4.25%至4.50%的可能性超過99%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140126