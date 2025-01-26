法民調：總統馬克宏聲望探新低 不滿意度近8成

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）今天公布的民調顯示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前滿意度為21%，創下2017年第一任期以來最低，不滿度則逼近8成。

法新社報導，法國「星期日報」（Journal du Dimanche）公布的法國公眾意見機構（Ifop）新民調發現，受訪者中僅21%對馬克宏施政感到滿意，略低於去年11月訪調的22%。

馬克宏的滿意度甚至低於2019年「黃背心」運動期間，當時民眾幾乎每週發動反馬克宏的示威抗議，整個運動持續一年多。

民調顯示，對馬克宏「不滿」和「非常不滿」的程度各為35%和44%，整體不滿意度合計79%。

自去年12月的民調公布後，最令人擔心的是，馬克宏的滿意度在老年人和領取年金者當中下滑10個百分點，這幾個族群通常是他的支持者。

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在2024巴黎奧運登場前，馬克宏宣布解散國會並舉行提前選舉，但選舉結果產生的不確定性導致全國陷入政治危機，致使馬克宏滿意度大跌。如今他的滿意度再度重挫。

這項民調於1月15日至23日間，在網路上訪調2001名18歲以上民眾。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140126