德里佛光山沙彌新春舞龍 解印度台人思鄉之苦

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（中央社記者李晉緯新德里29日專電）佛光山德里文教中心沙彌，在大年初一表演了精彩的舞龍，讓在印度過年的台灣民眾一解思鄉之苦。

台灣的民眾在大年初一時，多會依習俗出門「走春」，尤其喜歡到廟宇參拜，祈求能在新的一年事事如意，而在新春的第一天到佛光山德里文教中心走走，也成為不少印度華人的心靈寄託。

佛光山德里文教中心今天舉辦新春活動，當中除有禮千佛法會，該中心沙彌學園的沙彌還演唱了過年的應景歌曲。除此之外，他們於精彩的舞龍表演之後，在現場發送橘子給參加的民眾，象徵「大吉大利」的祝福之意。

駐印度代表葛葆萱表示，佛光山每年都會在春節時舉辦禮佛的儀式，這是展開新的一年非常好的方式，包括台商、代表處人員、其他的華人都會參加。

佛光山德里文教中心主任慧顯法師表示，今天有很多台灣的朋友到這裡參與慶祝初一的禮千佛，並觀賞舞龍表演、享用午齋，而安排這些活動的目的，就是希望把星雲大師「向前有路，光明在望」的理念帶給大眾。

今天參加活動還有到印度擔任義工的楊麗華、王怡焄、簡秋燕等人。

楊麗華表示，這是她生平第一次在國外過年，印度對她來說是個艱困的環境，這讓她心中的感受是五味雜陳，不過能在這感受到這麼濃厚的新年氣氛，讓她減少了不少思鄉之苦。

王怡焄提到，在印度過年一定沒有在台灣過年來得自在，但她覺得「施比受更有福」，因此才想到印度做義工，希望自己這樣的突破能有所貢獻。

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簡秋燕表示，她們家是做生意的，過年時總是非常忙碌，但這次來到印度當義工，讓她收穫良多。

佛光山德里文教中心2010年興辦沙彌學園，沙彌除了有每天固定的課程可以上，學園不定時還有義工老師造訪，讓沙彌的學習更為豐富、多元。（編輯：陳承功）1140129

佛光山德里文教中心主任慧顯法師（圖）表示，安排慶祝初一的禮千佛、舞龍表演、午齋，目的是希望把星雲大師「向前有路，光明在望」的理念帶給大眾。中央社記者李晉緯新德里攝 114年1月29日

佛光山德里文教中心沙彌學園的沙彌精心裝扮，在活動現場發送橘子給參加的民眾，象徵「大吉大利」的祝福之意。中央社記者李晉緯新德里攝 114年1月29日

佛光山德里文教中心的沙彌在大年初一表演了精彩的舞龍，讓在印度過年的台灣民眾王怡焄、楊麗華、簡秋燕（左至右）一解思鄉之苦。中央社記者李晉緯新德里攝 114年1月29日