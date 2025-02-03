日本市長涉醜聞解散議會 逾9成當選議員反對續任

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本大阪府岸和田市長永野耕平去年爆發性醜聞，遭市議會通過不信任決議案後解散議會，結果逾9成重新當選的市議員反對永野繼續擔任市長，只有首度當選議員的妻子等2人相挺。

日本產經新聞報導，岸和田市議員選舉昨天完成投開票，在當選的24名市議員中，有高達逾9成的22人反對永野耕平繼續擔任市長，根據規定，一旦永野再度在市議會被提出不信任案的話，去職可能性很高。

另一方面，在這次市議員選舉中，永野耕平妻子紗代首度當選，再度表達力挺丈夫的態度。

永野紗代昨天現身競選總部向支持者宣示「將利用自己正在育兒的優勢，傾聽育兒市民的聲音，來推動市政向前邁進」。

談到面對新選出的市議會若再度提出不信任案時的立場，永野紗代說，「如果內容跟去年12月的不信任案相同的話，我反對」；但她也表示，「如果內容不同的話我會仔細研究，到時候再來思考」。

至於首度參選的選戰過程，永野紗代說，「（丈夫）有給我鼓勵，也在精神上支持我」。

永野耕平去年被爆出性醜聞，最終以支付對方500萬日圓和解。面對市議員要求說明，永野反覆表示「審判內容保密無法談論」，因此市議員以「造成市政混亂」等為由在去年12月20日提出不信任決議案，議會表決時以20票贊成、4票反對通過不信任案，永野隨後在24日解散市議會。

永野耕平在解散市議會當天舉行記者會，妻子紗代陪同出席。她當時面對丈夫外遇曝光時說「（丈夫）是重要的家族成員沒有改變」，並認為永野耕平適合繼續擔任市長。

不過，昨天市議員選舉結果出爐後，24名當選人中有22人對永野耕平再度提出不信任案表態贊成。

根據日本地方自治法規定，新的市議員選出後，首度召集的會議上若有2/3以上市議員出席，並有過半數市議員贊成對市長的不信任案，永野耕平將去職。

但永野耕平日前已表態，如果真的發生上述情況，他會再度參選市長。

讀賣新聞報導，永野耕平今天上午重申，如果因為再度受到市議會通過不信任決議案而去職的話，將會參選市長。

永野耕平受訪時說，雖然接受市議員選舉結果，但岸和田市的改革還未完成，「我會參選（市長）訴求繼續改革」。

這次新當選的市議員將協商近日對永野耕平再提不信任決議案，如獲議會通過，永野將自動失職，並在50天內舉行市長選舉。

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岸和田市選舉管理委員會表示，2023年4月舉辦市議員選舉約花費7300萬日圓，昨天舉行的市議員選舉因為人事費用高漲等影響，預料花費將高於7300萬日圓。

永野耕平今天對選舉所花費的公帑表示，「這是讓（市民）思考岸和田的機會，並沒有浪費」。（譯者：黃名璽）1140203