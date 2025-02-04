中國連番制裁 美企PVH集團、因美納列不可靠實體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國商務部今天表示，決定將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單。美國總統川普甫於1日宣布對所有中國輸美產品再加10%關稅，中方今天連續宣布多項對美方反制措施。

中國商務部今天透過官網發布公告，表示為維護國家主權、安全和發展利益，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單。公告自公布之日起實施。

公告稱，上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體采取相應措施。

中國對美國時裝巨頭PVH集團的調查已有一段時日，但選擇在今天公布結果，並加上對全球基因定序儀器大廠因美納的處置。列入「不可靠實體清單」，將被禁止從事與中國有關的進出口活動。

PVH集團旗下擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等知名暢銷品牌，因為抵制使用新疆棉，去年9月遭中國啟動「不可靠實體清單」調查。中國商務部發言人1月16日說，初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。

除了對上述兩家美企的制裁，中國國務院關稅稅則委員會今天公告，根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，從10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

國家市場監管總局今天則宣布，因谷歌（Google）公司涉嫌違反「反壟斷法」，市場監管總局依法對谷歌公司立案調查。

川普1日宣布，從4日起要對加拿大和墨西哥輸美商品課徵25%關稅，並對中國輸美商品加徵10%關稅，原因是非法移民與毒品湧入美國構成「重大威脅」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨後，川普分別與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及加拿大總理杜魯道進行對談後，宣布對這兩國輸美商品關稅的時間延期一個月。

川普3日說，華府與北京當局就關稅議題的最後一刻對話，可能會在未來24小時內進行。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1140204