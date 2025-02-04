泰國內閣通過泰中高鐵第2階段 估2030全線通車
2025/2/4 20:54（2/4 21:09 更新）
（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國內閣會議今天通過泰中高鐵第2階段的計畫，交通部預計今年可以完成第2階段的招標作業，並預估泰中高鐵全線可以在2030年通車，屆時將可從曼谷連結寮國永珍再到達中國昆明。
泰國內閣會議今天通過泰中高鐵第2階段的計畫，也就是從東北的呵叻府（Nakhon Ratchasima）到廊開（Nong Khai）段，全長約357公里，預計要投入3400億泰銖（約新台幣3298億元）預算。
泰中高鐵被中國政府視為「一帶一路」的指標工程，第1階段從曼谷到呵叻府，全長253公里，設計最高時速250公里，第1階段和第2階段相連後，就可以從曼谷直達東北和寮國接壤的廊開，再從廊開接上寮國境內已經通車的中寮高鐵，就能一路通到中國雲南的昆明。
第1階段2017年開始動工，但進度大幅落後，直到上個月，第1階段完工程度約36%，延宕的原因包括融資爭議、承包商的資金問題以及經過大城府（Ayutthaya）的古蹟環境評估問題等。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）上週表示，今年應該可以完成第2階段的招標。泰國政府預估泰中高鐵第1階段可在2027年通車，全線可以在2030年通車。
泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）將在明天訪問中國，總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）表示，貝東塔此行將會促進兩國的經濟、貿易和投資事宜。（編輯：唐佩君）1140204
延伸閱讀2023年新聞／中泰高鐵計畫延宕 專家：有助泰國取得所有權中國投資興建雅萬高鐵 2024上半年致印尼虧損72億一帶一路10週年走到哪裡？爭議與收穫一覽中國外交部：泰國總理貝東塔5日至8日訪中遭中國犯罪集團騙至國外 上百泰國女子被迫取卵
泰國內閣會議盼刺激觀光經濟 泰國內閣通過賭場合法化草案
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。