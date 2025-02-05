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美媒：Scale AI汪滔與川普團隊會面 討論中國AI威脅

2025/2/5 08:36
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）美媒報導，美國Scale AI執行長汪滔今、明兩天與國會議員及川普政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。汪滔2022年成為全球最年輕白手起家億萬富翁，1月受訪曾說DeepSeek可能取得大量受管制晶片，使他躍上全球頭條。

人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）上週才剛來華府向行政及立法部門展示最新模型。美國新聞網站Axios今天引述消息人士報導，Scale AI創辦人兼執行長汪滔（Alexandr Wang）今、明兩天也將與議員及政府官員會晤。

汪滔1月受訪時表示，中國新創公司深度求索（DeepSeek）應握有5萬顆輝達H100晶片以開發模型，購買這些晶片需要的資金遠高於DeepSeek對外宣稱的558萬美元（約新台幣1.83億元）。

汪滔說，這些晶片都是被禁止向中國出口的元件，這直接挑戰了美國的出口管制政策。此外，DeepSeek擁有的這類晶片數量，更可能超出外界預期。

Scale AI為私人企業和政府提供AI服務，最近在華盛頓郵報刊登「給總統川普的公開信」，強調美國必須贏得AI戰爭。其創辦人汪滔從麻省理工學院（MIT）休學後，2016年在舊金山共同成立Scale AI。

1997出生的他，24歲時就成為全球最年輕的白手起家的億萬富翁，2023年入「時代雜誌」（TIME）百大AI人物之列。

「時代雜誌」報導，汪滔是第二代中國移民，2018年去了趟中國後，開始大談中國AI野心所帶來的威脅，並和與他有著同樣急迫感的美國官員接觸。

汪滔的雙親都是物理學家，曾在新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory） 工作。

這座實驗所是全球規模最大的科研機構之一，也是最初研發核武的地點，研究與工作人員破萬，領域涵蓋國家安全、核能、外太空、再生能源、醫藥、奈米科技和超級電腦。

「時代雜誌」指出，汪滔的成長背景給他灌輸了這樣的信念：「突破性科技實際上是國家安全的真正關鍵」。他說，「我非常清楚擁有這些科技來嚇阻對手有多重要。」

汪滔曾閉門向國會議員簡報AI發展，及出席國會聽證會，並與國防部簽訂合約。他來華府的時機，正值DeepSeek疑似「彎道超車」，拉響美國政府警報，也引發出口管制出現漏洞的疑慮。

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美國2022年9月禁止向中國和香港出口輝達（Nvidia）A100和更強大的H100晶片。輝達之後為中國市場特別開發處理速度較慢的A800及H800晶片，但2023年10月也被禁止出口。

日前社群媒體X傳出美國國務院、台積電及輝達合作圍堵晶片出口漏洞，美國國務院一名發言人昨天以電子郵件回覆中央社相關詢問時表示，對此沒有評論。（編輯：陳慧萍）1140205

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