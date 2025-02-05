關稅戰再起 中國智庫學者連番撰文稱美國霸凌

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（中央社台北5日電）美中關稅戰開打後，中國多個智庫學者接連發文，論點一致，稱美國此舉將對國際秩序造成重大衝擊，直指美國把芬太尼議題與貿易政策捆綁，是一種霸凌行為，「美國終將自食苦果」。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施已經生效，隨後中國做出多項反制措施，美中之間新一波關稅戰開打。在新的關稅措施生效後，中國多個智庫學者接連在媒體發表評論，口徑一致批評美國，稱「美國此種單邊主義行徑，近年來已有多次拙劣表演」。

綜合21世紀經濟報導、第一財經等媒體報導，上海WTO事務諮詢中心副研究員、綜合分析部主任伍穗龍稱，美國此舉嚴重背離以世貿組織為核心的多邊貿易體制規則和精神，充分表明其是當前「國際秩序最為惡劣的破壞者」，將嚴重衝擊現行國際經濟秩序。

伍穗龍在文中形容，「美國的單邊主義行徑近年來已有多次拙劣表演」，頻繁以違反多邊貿易規則的方式對中國、歐盟等交易夥伴徵收關稅，嚴重削弱多邊貿易規則體系。在「國家安全」、「維護公平貿易」等藉口下，濫用貿易政策工具，將這些政策工具「武器化」和「政治化」，肆意加徵關稅。「這些做法已經違反世界貿易組織規則，並受到其他成員強烈譴責」。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院的學者王千一則以「芬太尼危機不應成為貿易霸淩藉口」為題發表評論，稱「美國將芬太尼治理議題與貿易政策捆綁，不僅是對國際經貿規則的公然踐踏，更暴露出美國政客將複雜社會治理問題政治化、工具化的危險傾向」。

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這篇評論強調，中國早在2019年便率先對芬太尼類物質實施整類列管，成為全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。而美國不僅不反思自身問題，還將芬太尼濫用問題導致的公共衛生治理失敗歸咎他國，是對國際責任的推諉和對客觀事實的歪曲。

他並稱，歷史終將證明，將複雜的社會治理問題轉嫁為關稅戰、貿易戰，是對人類政治文明進程的極大破壞和嚴重倒退。當多邊貿易體制根基遭受侵蝕，美國終將自食「規則破壞者」的苦果。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1140205