加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.07/300
首頁 / 國際

美國政府：對中加關稅措施適用於香港

2025/2/5 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）美國4日正式實施對中國進口商品加徵10%關稅。據美國海關及邊境保衛局（CBP）3日發出的通知，新的額外關稅將適用於來自香港的商品。

綜合明報及香港01等港媒今天報導，香港國安法於2020年6月30日正式實施，當時川普是美國總統，他於2020年7月簽署行政命令，宣布終止美國法例下對香港有別中國大陸不同的特殊待遇。

google news透過 Google News追蹤中央社

香港貿易發展局發布的經貿研究文章指出，據川普政府在5日「聯邦公報」上發布的通知，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國大陸和香港的商品。

貿發局數據顯示，2023年美國從香港的進口總額為41.158億美元，當年的進口關稅達5800萬美元。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1140205

#川普
#中國
#中國大陸
#明報
#香港
#美國
#香港國安法
#貿發局
川普
防川普染指 格陵蘭議會通過禁政黨接受外國政治捐款長約價傳將大漲關稅戰推升附加費 貨櫃三雄強彈收紅
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普威脅奏效？傳巴拿馬考慮取消香港公司港口合約
18
更多編輯台推薦新聞：