美國政府：對中加關稅措施適用於香港

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（中央社台北5日電）美國4日正式實施對中國進口商品加徵10%關稅。據美國海關及邊境保衛局（CBP）3日發出的通知，新的額外關稅將適用於來自香港的商品。

綜合明報及香港01等港媒今天報導，香港國安法於2020年6月30日正式實施，當時川普是美國總統，他於2020年7月簽署行政命令，宣布終止美國法例下對香港有別中國大陸不同的特殊待遇。

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香港貿易發展局發布的經貿研究文章指出，據川普政府在5日「聯邦公報」上發布的通知，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國大陸和香港的商品。

貿發局數據顯示，2023年美國從香港的進口總額為41.158億美元，當年的進口關稅達5800萬美元。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1140205