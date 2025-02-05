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JR大阪站內超商涉持刀行搶 日本6旬男遭逮

2025/2/5 14:42
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本一名66歲男子今天上午涉嫌持刀進入JR大阪站內一家便利商店行搶，被警方依現行犯逮捕。根據日媒報導，犯嫌似乎只搶走一瓶水，所幸過程中未造成人員受傷。

日本關西電視台報導，今天上午9時15分左右，66歲無業男子在JR大阪站內一家便利商店，亮刀威脅店員交出錢，並搶走一瓶水，被警方依現行犯逮捕。

這起持刀行搶事件除網友在社群網站上相繼留言看到「大阪站有持刀男子」外，也一度在大阪站內引發騷動。面對警方調查，犯嫌坦承犯行說「是我做的沒錯」。

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每日新聞報導，犯嫌今天上午9時15分左右，在JR大阪站中央驗票閘門附近的便利商店內，持刀威脅女性店員「打開收銀機把錢拿出來」，並搶走一瓶售價127日圓（約新台幣26元）的瓶裝水。女性店員在過程中並未受傷。

警方表示，接獲站務人員報警後，趕赴現場的警員逮捕犯嫌。事發現場有往來的通勤旅客等，一度引發騷動。（譯者：黃名璽）1140205

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