日本石垣島麥當勞歇業 網友：可從台灣叫UberEats？

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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本沖繩縣石垣島上唯一的麥當勞將於9日閉店，網友紛紛表示惋惜。由於石垣島距離台灣本島只有約270公里，比起沖繩那霸更近。有網友說，「以後距離石垣島最近的麥當勞在台灣了」、「可以從台灣叫UberEats嗎？」。

根據Google Map，2007年開業的麥當勞石垣分店位於國道390號線路旁，是日本離島的首家麥當勞分店。石垣島一大早開店的商家不多，但麥當勞從早上6時就開始營業，對島民而言相當方便。

從評論來看，有不少台灣旅客留言，表示「來吃石垣島唯一一家麥當勞」、 「這裡比台北到墾丁的麥當勞還近」等。也有顧客抱怨，人手短缺，點餐後要等很久。

無論顧客得到滿意或不好的體驗，這家分店已經預告將在9日閉店。根據社群網站上分享的店家公告，麥當勞石垣分店表示，「麥當勞石垣SAN-A店將在2月9日晚間8時閉店，這17年來感謝大家。」

消息一出引發網友熱議，哀嘆「難道石垣島以後都沒有麥當勞了嗎？」、「以後距離最近的麥當勞竟然在台灣嗎？」、「如果在石垣島吃不到麥當勞，會不會引發暴動？」

日本最西端與那國島的「與那國島觀光協會」官方X帳號也湊熱鬧發文說，「距離與那國島最近的麥當勞在台灣」，還PO出島上店家製作的美味漢堡照片攬客說，「與那國島雖然沒有麥當勞，但也有漢堡！想要來島上吃的人請務必光顧。」

不過，隨後有島民從麥當勞石垣分店發布的新公告發現蛛絲馬跡。新公告表示，配合2025年夏天預定開幕的新店舖，將把麥當勞新春福袋附贈的商品兌換券使用期限，從原本的6月30日延長至9月30日。

還有島民在一處建築工地外發現，公告上的建築主人是「日本麥當勞」，預定建造期間從1月10日至7月31日，顯示「石垣島麥當勞將在夏天回歸」並非空穴來風。

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Business Journal報導，麥當勞在日本全國擁有約3000家門市，其中在沖繩縣有約40家，不過石垣島僅有1家。

然而，和網友所想像的不同，如果石垣島完全沒有麥當勞門市，距離他們最近的麥當勞不在台灣，而是宮古島門市。兩島之間距離大約133公里。（編輯：韋樞）1140206