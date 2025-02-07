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遭斷電後緬甸詐騙園區繼續運作 藉AI翻譯轉攻歐美

2025/2/7 13:01
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（中央社台北7日電）泰國為重振觀光，中斷對緬甸邊境部分地區的電力供應，以打擊詐騙園區。不過據報導，這些地區仍藉由柴油發電機如常運作，也傳出他們把詐騙對象從中國轉移到歐美，並使用AI類翻譯手段。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）5日至8日對中國進行正式訪問。為恢復中國遊客赴泰信心及展現誠意，她啟程當天，泰國當局一早就對靠近泰國邊境的緬甸米瓦迪（Myawaddy）、大其力（Tachileik）和帕亞松如（Payathonzu）實施斷電、斷油、斷網，打擊詐騙園區。

港媒明報引述中、泰媒體報導，指斷電後的第一晚，上述地區仍有零星燈光，伴隨柴油發電機的轟鳴，一些高層建築如常運作。有的園區還預計在一兩天內能轉用寮國供電。被指是詐騙園區的緬甸「亞太城」春節聯歡會短片昨天在網上流傳，也遭中國網友砲轟。

中國經營報7日報導，有消息指出，泰緬邊境已經提前準備了1萬升的柴油來確保發電，大約可發電3萬度以上，網路也有星鏈作為備用，要根除電詐集團是非常困難的事。

報導並指出，在有關當局強力反電信詐騙的工作下，泰緬邊境的詐騙集團傳出正把工作重點放在歐美國家，並利用翻譯軟體來詐欺。

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泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）6日視察相關工作時，斷電、斷網和斷油措施有助於打擊跨境犯罪行為，是維持國家安全的重要基礎。他指示達府電力公司以及國家廣播及通訊委員會（NBTC）密切注意相關狀況。

路透社引述帕亞松如居民稱，當地詐騙園區都有自己的電力和網路，反而本地居民受到影響。泰國公共電視台引述米瓦迪居民稱，醫院、學校受停電影響最為嚴重，油站控制燃油銷售導致價格急升，預計將有更多受影響的民眾從米瓦迪湧入泰國美索（Mae Sot），當地人權組織敦促泰國當局出手協助。（編輯：張淑伶/廖文綺）1140207

貝東塔
打擊詐騙園區 泰國將切斷部分緬甸邊境供電中國外交部：泰國總理貝東塔5日至8日訪中
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