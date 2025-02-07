加納利群島未成年移民爆量 西班牙政府將移轉4500人

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（中央社記者胡家綺馬德里7日專電）面對加納利群島爆量收容無證件移民的人道危機，西班牙政府6日與當地政府就轉移未成年移民至全國各自治區間的「分配標準」達成協議，計畫依協定移轉4500名未成年人。

西班牙近2年來移民危機嚴重，鋌而走險搭船經由海路抵達西班牙位於非洲西北部外海「加納利群島」（Canarias）的非法入境人數屢創新高，2023年接收3萬9910名非法移民，打破歷史紀錄，2024年更衝到4萬6843名，再度創下新高。

根據西班牙國家報（El País），加納利群島的收容所僅能容納2000名未成年移民，但卻接收了5800名無人陪伴的青少年和兒童移民，庇護資源嚴重匱乏，急需將超載的人數轉移至西班牙其他自治區，以緩解爆量壓力，並確保移民獲得妥善照護。

西班牙青年與兒童部長瑞戈（Sira Rego）和加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）6日舉行會議，同意一次性轉移4000名加納利群島收容的未成年移民和500名北非飛地休達（Ceuta）收容的未成年移民，以減輕這兩地的資源負擔。

會議上就各自治區間需接收的移民名額「分配標準」達成協議，實際上與2022年政府和各自治區商定的標準相同，將依據各地區的人口數量、人均收入、失業率、人口分布以及至今為止為接收移民所做的努力，譬如當前和過去幾年收容的非正規未成年移民人數等準則來評估計算。

克拉維荷向西班牙其他自治區和各政黨呼籲「人性與團結」，他強調，分配移民名額不是「領土或政治問題」，而是「解決人道主義災難」，最重要的是尊重與維護這些未成年移民的人權。

克拉維荷指出，除了協定的分配標準之外，在實施轉移時還會考慮其他因素，不會遷移幼童，以避免他們因為改變環境而再度遭受創傷。

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瑞戈則表示，面對龐大的轉移計畫，雖然仍有「經濟問題」待解決，但她強調政府打算提供「足夠的資金」。

國家報指出，這項協議仍需調整，並且必須得到國會的支持，但是右翼最大在野黨「人民黨」（PP）已對此分配準則表達批評，表示不會支持任何不對稱、不公平的分配模式，因此本次協議只是談判中的一小步，尚未能解決迫在眉睫的人道危機。（編輯：唐佩君）1140207