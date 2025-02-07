馬斯克接受西點軍校訪問：無人機與AI是戰爭未來

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（中央社紐約7日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克接受西點軍校訪問時表示，無人機與人工智慧（AI）是戰爭的未來。

根據彭博，美國紐約州西點軍校（West Point）最近發布影片，內容是西點軍校學術委員會主任李維茲（Shane Reeves）去年夏天與馬斯克（Elon Musk）的會談。

馬斯克當時指出：「目前的烏克蘭戰爭在很大程度上，已經是無人機戰爭。如果發生大國戰爭，很可能會是一場無人機戰爭。」他還說，美國需要投資無人機，提高本土生產率。

據報導，在美國前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）所稱的軍工複合體（Military-Industrial Complex）中，馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）扮演要角。

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SpaceX除了為美國國家航空暨太空總署（NASA）等合作夥伴發射火箭，其星鏈（Starlink）衛星系統已覆蓋全球100多個國家和地區。

馬斯克提及：「星鏈是烏克蘭軍事通訊系統的支柱。在前線，所有光纖連接都被切斷，手機發射塔被炸毀，對地靜止衛星的鏈路被堵塞，唯一沒有被干擾的是星鏈。」（譯者：陳正健）1140207