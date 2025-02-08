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日本埼玉拆除天坑內涵管 盼盡速搜救失聯駕駛

2025/2/8 17:33
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落、駕駛失聯，考量坑內存有崩塌危險，搜救行動持續停擺。目前相關單位已拆除坑內涵管，盼評估狀況盡速展開搜救。

八潮市一處交岔路口1月28日因發生大規模路面塌陷，形成深度約15公尺的「天坑」，內部堆積體積大且具一定重量的水泥瓦礫等物體，也有看似污水的水外溢。

事發當下駕駛卡車掉落坑內的74歲男性可能被埋在坑內，目前生死未卜。

埼玉縣政府表示，會出現路面塌陷的原因，可能跟多重因素造成下水道管路破損，土砂從管路龜裂處流入管內，掏空路基形成「天坑」。

日本富士新聞網報導，被認為在過去這段時間影響救援行動主因之一的水泥製管路，相關單位今天已完成拆除，接下來將確認「天坑」內是否安全。

救援活動難以施展的主因之一，就是位於坑內被稱為「箱型涵管」的水泥製管路存在崩塌危險，因此，埼玉縣政府昨天晚間展開拆除作業，直到今天上午完成拆除，現在正確認是否可安全展開正式救援行動。

日本放送協會（NHK）報導，另一方面，為順利展開救援，埼玉縣政府持續呼籲相關的12市町民眾與企業減少排水量，希望降低「天坑」內積水水位。因此，不少民眾相繼前往位於八潮市旁東京足立區內的自助洗衣店洗衣。

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住在崩塌現場附近的60多歲女性說，時間一長就容易累積壓力，希望盡快救出卡車駕駛，推動重建工作。

經營自助洗衣店的業者表示，截至2月7日止的一週營業額較去年同期增加5成，可看出「天坑」意外持續對當地民眾生活帶來影響。（譯者：黃名璽）1140208

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