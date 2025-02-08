韓國遇寒流強風 首爾體感溫度降至零下18度

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國全境受到寒流侵襲，連續近一週維持零下氣溫，加上白天風力強勁，首爾市今天體感溫度降至攝氏零下18.2度，明早最低氣溫預計也將下探零下10度。

截至今天晚間8時，韓國氣象廳持續對江原道、京畿道東北部、忠清北道北部、慶尚北道北部地區及全羅北道部分地區發布寒流警報；忠清北道西南部、京畿道中部、慶尚北道中部、全羅北道西北部及首爾東北、西北地區發布寒流注意報。

發布寒流警報地區早晨最低氣溫可能達零下15度以下，寒流注意報地區早晨最低氣溫可能達零下12度以下。韓國氣象廳預測，中部內陸與全北東部、慶尚北道北部地區可能下探零下20度。

據韓國氣象廳預測，9日早晨最低溫估在零下3度至零下15度之間，白天最高溫在零下2度至6度之間，全國大部分地區白天最高溫都在零度以下。

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韓國各地大部分地區預計至10日上午都將維持零下10度以下氣溫。加上以臨海及山地為主地區風力預估達時速55公里以上，體感溫度將比實際氣溫更低上3到5度。

除因前幾天降雪造成道路濕滑，交通事故頻傳，至今連續6天的零下低溫天氣也造成各地水表凍壞災情。其中首爾市從3日晚間9時發布寒流警報至今，至少已發現231處水表凍壞，原定於6日下午6時解除的「（水表）凍破警戒」也延長至今天傍晚6時。（編輯：唐佩君）1140208