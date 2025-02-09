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伊朗：美要協商可以 但需先摒棄最大程度施壓政策

2025/2/9 09:38
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（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）伊朗外交部長今天暗示，伊朗準備好與美國談判，但前提是不能在美國總統川普「最大程度施壓」策略之下。

法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出，「要解除制裁就需進行協商，但在『最大程度施壓』政策架構之下是不可行的，因為這就不是協商，而是某種形式的投降」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）日前也呼籲政府切勿與華府談判，說這類舉動堪稱「魯莽」。

伊朗最高決策者哈米尼說，伊朗過去與美國打交道經驗可以證明他的立場正當無誤。

他指的是，2015年伊朗與美國、法國、德國、英國、中國與俄羅斯簽署歷史性協議，伊朗以限制核計畫的方式，來換取國際社會放寬對伊朗的制裁。

然而，川普於2018年第一個總統任期內不顧歐洲反對，片面宣布美國退出協議，恢復對伊朗實施重大制裁行動。

川普今年1月重返白宮，這個月先是宣布對遭控試圖發展核武能力的伊朗恢復「最大程度施壓」政策，之後又呼籲與伊朗達成「經過驗證的核和平協議」，並補充說伊朗「不可以擁有核武」。

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伊朗堅稱境內核計畫完全用於和平用途，否認有任何發展原子武器的企圖。

阿拉奇今天說，「伊朗沒有意願」與一個一邊喊著和平協議、一邊「祭出新制裁措施的國家進行協商」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140209

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