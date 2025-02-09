札幌雪祭會場售逾萬個咖哩麵包 刷新金氏世界紀錄

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本北海道農業協同組合中央會（JA集團北海道）和札幌生活協同組合等單位，昨天在札幌雪祭會場成功賣出1萬1208個咖哩麵包，刷新愛知縣一家麵包店2023年所創金氏世界紀錄。

日本朝日新聞報導，JA集團北海道等設定挑戰金氏世界紀錄（Guinness World Records）的目標，是在8小時售出1萬個咖哩麵包，並從昨天上午11時起開始販售。

為了在北海道大型活動札幌雪祭中吸引關注，並大肆宣傳北海道當地生產的食材魅力，北海道內的協同組合（類似合作社）強化合作共同推動這項活動。

許多來看雪祭的民眾大排長龍購買一組兩個、售價500日圓（約新台幣103元）的現炸咖哩麵包，內餡使用牛肉、帆立貝及蔬菜等當地食材。跟媽媽排隊一小時終於買到咖哩麵包的6歲女童田原依千加開心地說，「想快點吃到鬆脆的咖哩麵包」。

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根據金氏世界紀錄設定的條件，每人最多只能購買5組。未來這個咖哩麵包也會在札幌生活協同組合的店舖內販售。

北海道電視台（HTB）報導，昨天開始販售的30分鐘前，攤位前已出現大排長龍的人群，原訂8小時要賣出1萬個咖哩麵包，結果在昨天下午5時30分左右就賣出1萬500個，已大幅超越世界紀錄的8340個。（譯者：黃名璽）1140209