領導獨立運動脫離南非 納米比亞國父紐朱瑪95歲辭世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社納米比亞首都溫荷克9日綜合外電報導）納米比亞總統府今天表示，納米比亞獨立後首位民選總統紐朱瑪（Sam Nujoma）已於昨天辭世，享耆壽95歲。

路透社報導，總統府今天在社群平台X發文指出：「納米比亞共和國的根基已被撼動，我們可敬的領袖紐朱瑪不僅開闢了自由之路，還激勵我們站起來，成為我們這片祖傳之地的主人。」

總統府表示，紐朱瑪過去3週一直住院治療，「遺憾的是，這一次，我們土地上的第一勇士未能康復」。

紐朱瑪1990年3月21日就任這個非洲南部國家的總統，2005年國會通過法案，正式承認他是「納米比亞國父」。

但由於紐朱瑪不容忍媒體批評、斥責同性戀，還在1998年透過修憲讓他得以競選第3任期，在國內外都引發批評。

儘管紐朱瑪在國內支持「願買願賣」政策，但他卻是辛巴威強人穆加比（Robert Mugabe）的長期盟友，支持穆加比從白人農民手中奪取土地。

● 毀譽參半

紐朱瑪1990年至2005年擔任3屆總統，試圖將自己塑造成彌合政治分歧的領導人。在一個因種族隔離和德國殖民統治而傷痕累累的國家，紐朱瑪領導的政黨「西南非人民組織」（SWAPO）以「一個納米比亞，一個國家」為座右銘，推動民族和解。

納米比亞大學（University of Namibia）講師兼政治分析家卡姆萬亞（Ndumba Kamwanyah）表示，紐朱瑪的成就包括建立民主機制和優先推動和解，但他對媒體態度和殘酷鎮壓1999年卡普里維（Caprivi）叛亂展現的獨裁傾向，為其遺緒蒙上了陰影。

卡姆萬亞說：「雖然紐朱瑪擔任總統期間為建立納米比亞的獨立和治理奠定了基礎，但他的執政並非完美無瑕。」

● 活動家與游擊隊

紐朱瑪1929年出生於納米比亞西北部村莊，當時這塊土地還不叫納米比亞。經歷德國數十年殘酷殖民、赫雷羅人和納馬人遭到種族滅絕之後，第一次世界大戰以來，這片土地一直是由南非控制。

根據紐朱瑪慈善基金會網站發布的傳記，紐朱瑪小時候幫忙家裡照顧牛群，上的是芬蘭教會學校，之後他搬到沿海小鎮鯨灣（Walvis Bay），再移居首都溫荷克（Windhoek）。在溫荷克，他任職於南非鐵路公司（South African Railways）。

之後紐朱瑪辭去鐵路公司工作，專注於推翻種族隔離制度。

1950年代晚期，紐朱瑪成為「西南非人民組織」前身、奧萬博人民組織（Owambo People's Organisation）的領導人，主導抵抗當局強制溫荷克黑人搬遷的行動。那場運動最終引發警察鎮壓，有12名手無寸鐵的百姓遭警察擊斃，數十人受傷。

紐朱瑪被控主導抵抗運動而被捕，1960年他流亡海外，在美國向聯合國請求納米比亞獨立。

流亡海外的紐朱瑪獲選出任「西南非人民組織」領袖，他建立武裝組織，並於1966年發動游擊戰企圖推翻實施種族隔離制度的政府。

透過 Google News 追蹤中央社

迫於紐朱瑪等人十多年的壓力，聯合國安全理事會 1978年通過決議倡議停火和選舉，之後又經過10年才與南非簽定停火協議，1989年底舉行選舉。

「西南非人民組織」在選舉中大獲全勝，紐朱瑪隔年3月上任。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140209