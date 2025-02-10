菲律賓去年逮捕180名外籍逃犯 12人為台灣籍

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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓移民局去年計逮捕180名外籍逃犯，人數較前年增加，其中包括12名台灣人。

菲律賓移民局今天發布新聞稿說，這180名外籍逃犯當中，以韓國籍為最多，達74人；其次是中國籍，62人；台灣籍排名第3，有12人；日本籍有11人、美國籍有7人。

這12名台灣人分別因涉及詐騙、洗錢、槍械、組織犯罪等案件，在台灣遭到通緝。

菲律賓移民局是透過台灣調查局及刑事警察局的情報分享等合作，逮捕這些潛逃出境的台灣人，他們有些已被遣送返台，有些仍被關押，等候菲方遣返令，駐菲代表處定期派人探視。

其他逃犯分別為義大利籍、澳大利亞籍、英國籍、加拿大籍、德國籍、印度籍、印尼籍、約旦籍、吉爾吉斯籍、賴比瑞亞籍、奈及利亞籍和塞爾維亞籍。

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菲律賓移民局於2023年逮捕128名外籍逃犯。

移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）警告，菲律賓不是外國犯罪分子的避風港，將加強追捕其他潛逃至菲律賓的外籍逃犯。（編輯：陳承功）1140210