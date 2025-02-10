美國法官頒令 阻止遣送3委內瑞拉移民至關達那摩灣

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（中央社新墨西哥州阿爾伯克基9日綜合外電報導）新墨西哥州的一名聯邦法官今天批准臨時禁止令，阻止川普政府將3名被拘留在新墨西哥州的委內瑞拉移民送往位於古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美軍基地。

根據3人的律師阿茲米（Baher Azmy），新墨西哥州聯邦地區法院法官龔薩雷斯（Kenneth Gonzales）在視訊聽審中說，他將批准這項臨時禁止令。

法院沒有立即回應置評請求。截至今天晚間為止，尚無法取得法院文件確認龔薩雷斯批准臨時禁止令。

阿茲米在憲法權利中心（Center for Constitutional Rights）工作，該中心今天早上在書面聲明中說，這3名被拘留者已向法院提出請求，要求阻止將他們遣送到關達那摩灣美軍基地；儘管目前還沒有將他們送往該基地的命令。

這些人在新墨西哥州的聯邦法院有一起待決案件，他們指控，在他們逃離委內瑞拉尋求美國保護後，遭到非法長期拘留。

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美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）沒有回應有關這3名被拘留者要求不被送往關達那摩灣基地的置評請求，也沒有回應他們是否打算將這3名被拘留者送往關達那摩灣基地。

美國總統川普1月29日指出，將擴大古巴關達那摩灣的美國海軍基地拘留所，最多將可收容3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。無證移民一旦被關在關達那摩灣，將難以脫身，難以再回到美國。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140210