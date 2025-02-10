歐盟能源脫俄最後一哩路 計畫邁向完全停止進口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾10日專電）繼9日波羅的海三國切斷與俄羅斯的電網聯結後，歐盟下一步是在3月底前提出完全停止向俄國進口能源的具體計畫，雖可預期來自匈牙利等國阻力，但歐盟邁向能源脫俄的最後一哩路勢將起步。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）說明，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞這3個波羅的海國家，是歐盟27國裡最後3個與俄國及白俄羅斯電網斷聯的國家。在斷聯之前，他們的電頻中央控制權握在俄國手裡，成為歐盟受俄國能源要脅的弱點之一。

歐盟花了15年規畫執行、補助經費12億3000萬歐元（約新台幣417億元），才讓波海三國的電網改接歐盟系統，全面與俄國及白俄斷聯。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在立陶宛出席電網轉換儀式時表示，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，歐盟有45%天然氣、50%煤炭和近1/3石油來自俄國，「看起來便宜，但代價是勒索、價格震動、經濟不確定性」。

她指出，目前歐盟已將俄國石油進口占比降到3%，天然氣也較戰前減少進口75%。

換言之，仍有歐盟國家持續進口俄國能源。據英國廣播公司（BBC）指出，俄烏戰後每年俄國從歐盟國家賺取的能源外匯收入仍有50億歐元（約新台幣1694億元）。

輪值上半年歐盟主席國的波蘭，已標舉任期內與盟國協商目標之一就是推動完全斬斷俄國能源；執委會本週將發布年度工作報告，據「歐洲動態」（Euractiv）取得草稿，達成停止俄國能源進口的路徑計畫，也被列為第1季工作目標。

今年1月烏克蘭拒絕再讓俄國天然氣經由烏境管線銷往歐盟，原本高度仰賴這條管線的奧地利已改向挪威進口或採購美國等來源的液化天然氣（LNG），該管線必經的斯洛伐克則不捨「過路費」收入，總理費佐（Robert Fico）近來為此將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱作「敵人」，並擾亂歐盟援烏抗俄進程。

透過 Google News 追蹤中央社

不過俄國天然氣仍有穿越黑海、經由土耳其輸送到歐盟的路徑，進口國是匈牙利和羅馬尼亞，途經的保加利亞本身已停購俄國能源，但仍有過路費可收。這條管線就是歐盟斷絕對俄國能源依賴的最後一哩路。

相較於切斷電網要花15年，大砍石油、天然氣則在短短數年內便做到了。可見在數十年綿密的經濟連結下，一旦反目成仇，要完全脫鉤並不容易，但也絕非不可能。（編輯：高照芬）1140210