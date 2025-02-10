中國研究船航入內水 菲律賓派船艦監控

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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）一艘中國研究船進入菲律賓內水，菲律賓海軍及海岸防衛隊共同派遣船艦嚴密監控。截至傍晚，這艘中國研究船尚未航離菲律賓水域。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，中國藍海101號（Lan Hai 101）海洋研究船9日被發現航入巴拉旺省（Palawan）東側水域，屬於菲律賓內水。

菲律賓海軍近海監測站立即向藍海101號發出廣播警告，藍海101號回應，巴拉旺省西側海象惡劣，被迫繞道東側水域，承諾會依無害通過原則，持續航離。

巴拉旺省為長條型島嶼省分，西側水域連接南海，東側則為菲律賓內水。

崔尼代說，為保護藍海101號航行安全及菲律賓主權，海軍軍艦與海岸防衛隊船隻伴航監控。

截至傍晚，藍海101號仍位於巴拉旺省北端水域，但已接近出口點。

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菲律賓與中國之間的南海緊張情勢持續加劇。數週前，多名可疑中國籍人士疑似偵蒐機敏地點的資料被捕，包括拍攝港口、船艦、機場及軍事基地的照片，以及繪製地形，菲律賓安全當局為此開始注意境內的可疑間諜活動。

藍海101號在敏感時機航入菲律賓內水，引起菲方關切。（編輯：陳承功）1140210