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升級基礎建設太燒錢 印度德里機場擬提高機場稅

2025/2/11 14:41
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（中央社記者李晉緯新德里11日專電）為了回收升級機場基礎建設的花費，印度德里的機場營運單位擬提高頭等艙、商務艙乘客的旅客機場稅，金額可能會是經濟艙、豪經艙旅客的兩倍。另外，航班若在尖峰時段起降，相關的費用也擬提高，旅客的負擔將隨之加重。

印度的商業標準報（Business Standard）指出，機場營運單位GMR Group向機場經濟管理局（Airports Economic Regulatory Authority, AERA）提出，自2025年4月起，搭乘頭等艙、商務艙的國際旅客，將需支付570盧比（約新台幣215元）的「用戶開發費」，經濟艙或豪華經濟艙旅客則僅需付280盧比（約新台幣105元）的稅，屆時兩者的落差將高達兩倍。

用戶開發費（User Development Fee, UDF）指的是印度機場營運部門為提供更便利的措施、更完善的服務，而向使用者收取的費用，相當於旅客機場稅，這些錢多用在機場設施的開發、營運、維護、擴增等地方。

德里由GMR Group負責營運的機場，有包括英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）在內的重要航空樞紐。

根據申請文件的說法，提高UDF之目的，是要將升級機場基礎建設的花費回收。

印度的經濟時報（The Economic Times）報導提到，申請中還有其他類似的措施，例如航班起降時間若是在尖峰時段，就必須支付較高額的降落費、停留費等，這些費用預料也將透過機票費用的調漲，轉嫁到旅客身上。

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德里機場每天尖峰時段有兩個，分別是上午5時到8時55分，及下午5時到8時55分。

英蒂拉．甘地國際機場近年擴建第一航廈、新增一條滑行道，一共投入約1290億盧比（約新台幣487億元）的經費，營運單位因此希望將UDF再往上調。（編輯：陳慧萍）1140211

#印度
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