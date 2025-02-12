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線上博弈產業淪為犯罪溫床 菲律賓續強力掃蕩

2025/2/12 11:42
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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）原被寄望可帶動投資、就業與消費的線上博弈產業，反倒成為人口販運、網路詐騙溫床，帶來沉重社會成本，菲律賓政府矢言繼續強力掃蕩，把不法分子遣送出境。

由於中國視賭博為非法行為，靠此營利的集團紛紛轉向海外。離岸博弈產業（POGO）早在2003年就登陸菲律賓，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2016年上任後放寬管制，這個產業開始迅速發展。

2019年全盛時期，據信多達10萬名外籍人員在這個產業工作，他們大多來自中國、馬來西亞、印尼、緬甸、越南和台灣，主要服務對象是中國客戶。

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）告訴中央社，菲律賓起初以為離岸博弈產業可帶來投資、成長與就業機會，然而實際情況並非如此。

桑多華說：「當犯罪開始出現，綁架、凌虐和謀殺等事件層出不窮之後，一切都變調了。」

雖然菲律賓警方暫無相關犯罪統計數字，但新聞報導不時出現離岸博弈公司變身網路詐騙基地，以及員工涉及虐打、綁架、凶殺等重大案件，嫌犯大多是中國人。

菲律賓付出沉重社會成本，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年7月下令，在年底前結束離岸博弈產業；移民局也設下期限，要求所有外籍員工在12月31日以前自動離境，否則列入黑名單。

期限截止時，仍有1萬1000多名外籍離岸博弈員工滯留在菲律賓，一些公司更是躲到偏遠地區繼續非法營業，且不時更換地點，以逃避抓捕。

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桑多華說，今年1月迄今，移民局成功逮捕逾500名滯菲外籍員工，其中一些遣送出境。移民局在地方執法當局協助下，將繼續強力掃蕩離岸博弈產業、追捕在這些公司工作的外僑。

她也提到，離岸博弈產業近來在其他東南亞國家興起，社會問題也已開始浮現，菲律賓正透過分享經驗與情報等方式，密切與這些國家合作，共同打擊人口販運、網路詐騙等犯罪行為。（編輯：張芷瑄）1140212

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