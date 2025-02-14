智利划艇遭鯨魚吞進後吐出 男子奇蹟毫髮無傷

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（中央社智利聖地牙哥13日綜合外電報導）外媒報導，一名24歲年輕人在智利南部海域划皮艇時，遭一頭巨大的座頭鯨吞進嘴後又吐出，所幸他毫髮無傷，這驚險一幕被攝影機捕捉下來。

路透社和英國「衛報」（The Guardian）報導，這名年輕人是西曼卡斯（Adrian Simancas），他與父親上週末在智利城鎮旁達阿里納（Punta Arenas）附近海域划皮艇時，座頭鯨突然浮出水面，將他吞入口中。

西曼卡斯說：「我感覺自己被抬起來了，但這股力量顯然比海浪強得多。」

他說：「當我轉身時，我感覺到有藍白色的東西從我臉旁和上方掠過。我當時不明白發生了什麼事，接著我沉下去，當時我以為自己被吞下去了。」

幸運的是，鯨魚很快將西曼卡斯吐出來，而且他安然無恙。他的父親戴爾（Dell）則在另一艘皮艇上，將整個過程拍了下來。

戴爾說：「我打開攝影機，聽到身後有海浪猛烈地拍打。我轉過頭時，什麼也沒看到。」

戴爾還說：「那是唯一真正讓我感到害怕的時刻，因為有大約3秒鐘我看不見艾德瑞安（西曼卡斯名）。然後他突然竄出來，但充氣艇消失不見，之後又出現，我才看到某個東西的鰭。」

西曼卡斯在這場驚險經歷中以為自己會喪命。他說：「我以為我完了，覺得自己死定了。當時的3秒鐘感覺很奇怪。」

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，智利南部的麥哲倫海峽（Strait of Magellan）因戶外活動以及豐富的動植物，而成為熱門旅遊景點，划皮艇與海豚和座頭鯨共游是政府旅遊網站上推廣的活動之一。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料，座頭鯨通常以磷蝦和小魚為食。另外，座頭鯨因為經常躍出水面並用胸鰭或尾鰭拍打水面，因此在觀鯨者中非常受歡迎。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140214