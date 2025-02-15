歐中外長會面 歐盟再促中勿供俄軍民兩用產品

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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）歐盟外交首長卡拉斯今天與中國外長王毅進行歐盟新屆期的首度雙邊高層會談，卡拉斯重申歐盟對中國在俄烏戰爭角色的顧慮，要求停止供應俄國軍民兩用產品，雙方並同意在今年舉行戰略對話。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與王毅是在慕尼黑安全會議（MSC）場邊進行會談。

據執委會新聞稿，卡拉斯與王毅討論了廣泛地緣政治情勢下的歐中關係。她強調中國對俄出口軍民兩用產品協助了俄國軍工產業，助長俄國侵略烏克蘭的戰爭，威脅歐洲安全。

卡拉斯向王毅重申，所有負責任的國際行為者都必須基於完整尊重聯合國（UN）憲章，促成烏克蘭達成公正且持續的和平。

今年為歐盟與中國建交50周年，雙方也討論籌備紀念活動，包括在歐盟總部布魯塞爾舉行歐中戰略對話。

面對美國總統川普（Donald Trump）上台後宣布退出數個國際多邊機制、發動關稅戰等新情勢，王毅今天利用在慕尼黑安全會議演說的時機倡議中國的「多極化」主張，推銷北京對聯合國體系的擁護。

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他在演說後被慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）問到中國對俄支持，是否符合聯合國憲章下對烏克蘭主權、領土完整的保障，以及中國是否願對俄國施壓以停止戰爭。

王毅閃避正面回答，強調中俄是親密的鄰居，雙方是正常的國與國交往，外界要求中國不要購買俄羅斯的油氣，但除了俄國誰還能滿足中國的龐大需求。他還批評別把貿易政治化來打壓中國，主張一切爭端應透過對話，「武力、制裁不能真正解決問題」。（編輯：徐睿承）1140215