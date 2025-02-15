澤倫斯基：少了美國支持 烏克蘭生存機會渺茫

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國國家廣播公司（NBC）節目訪問時表示，沒有美國的支持，烏克蘭對抗俄羅斯攻擊的生存機會將「非常渺茫」。

綜合路透社和法新社報導，根據今天釋出的訪談片段，澤倫斯基接受「會晤新聞界」（Meet the Press）節目主持人維爾克（Kristen Welker）訪問時指出：「可能會非常、非常、非常困難。」

他說：「當然了，在所有艱難情況下，總還是有機會。但若沒有美國支持，我們的生存機會將非常渺茫。」

美國總統川普本週稍早分別和澤倫斯基與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通過電話。

美國國家廣播公司報導，川普政府曾提議向蒲亭做出重大讓步，包括放棄烏克蘭領土，並打消烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的任何希望。

澤倫斯基也談到，如果美國不繼續提供軍事支援，他擔心烏克蘭未來可能再次遭受俄羅斯大舉攻擊。

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他說，蒲亭想坐上談判桌，不是為了終結戰爭，而是為了達成停火協議，好讓國際取消對俄羅斯實施的某些制裁，同時讓俄軍重整。

完整訪談內容將於美國時間16日播出。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140215