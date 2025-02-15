巴西美國商會：美對巴西出口產品近50%免關稅

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西美國商會（Amcham Brasil）今天表示，美國對巴西出口中有48%是免關稅；巴西從美國進口的產品中，約15%的關稅不超過2%。

美國總統川普（Donald Trump）13日宣布，美國政府將對所有對美國進口商品徵收關稅的國家實施新的全面對等關稅。

白宮的措施旨在識別和糾正其合作夥伴認為不對等的貿易措施，包括關稅、非關稅壁壘、歧視性稅收和補貼等。

其中，乙醇被川普列為美國巴西對等關稅的實施目標。川普認為，乙醇的貿易差額存在不平衡。

川普在宣佈對等關稅備忘錄後發佈的一份文件中指出，美國對進口乙醇的關稅僅為2.5%，但巴西對美國乙醇出口徵收18%的關稅。因此，2024年美國從巴西進口價值超過2億美元的乙醇，而美國僅向巴西出口價值5200萬美元的乙醇。

巴西美國商會今天指出，巴西對世界的平均名目進口關稅為12.4%，但對美國進口商品的平均有效關稅僅為2.7%。

據該機構說法，平均稅率的差異是由於美國產品在巴西進口中的零稅率份額很高，例如飛機及其零配件、原油和天然氣都是免關稅。

巴西美國商會指出，2.7%的平均稅率是因特殊海關制度減少或取消從美國進口稅率的結果。

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該機構的數據顯示，自2014年到2023年，美國與巴西的商品和服務貿易累計順差為2631億美元。2024年，美國商品貿易順差為73億美元。

巴西美國商會指出，巴西和美國之間的經貿關係平衡，對兩國企業、勞工和消費者都有利；雙邊貿易的高度互補性和企業內部形象，使兩國成為彼此生產部門的可靠和具競爭力供應商。（編輯：陳慧萍）1140215