罕見外交訪問 阿富汗塔利班政府代表團首訪日本

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（中央社喀布爾17日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府代表團今天正在日本進行首次訪問，塔利班政府定期訪問中亞國家、俄羅斯和中國等鄰近和周邊地區國家，訪日是周邊地區以外的罕見外交訪問。

阿富汗訪問團於15日離開首都喀布爾，當地媒體表示，訪日行程將持續一週，訪問團成員包括負責高等教育、外交和經濟事務的官員。

訪問團成員之一、經濟部副部長納扎里（Latif Nazari）15日在X平台發文說：「我們尋求與世界進行有尊嚴的互動，以實現一個強大、團結、先進、繁榮和發達的阿富汗，並成為國際社會的積極成員。」

塔利班政府定期訪問鄰近和周邊地區國家，包括中亞國家、俄羅斯和中國。

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然而，塔利班政府在2022年和2023年僅正式訪問歐洲，參加在挪威舉行的外交峰會。

日本放送協會（NHK）引述匿名的阿富汗外交消息人士的話報導，阿富汗訪問團計劃「在訪問期間與日本政府官員交換意見」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140217