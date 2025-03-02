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去年遭塔利班勒令關閉 阿富汗電視台復台

2025/3/2 11:12
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（中央社喀布爾1日綜合外電報導）阿富汗電視台Arezo TV高層表示，Arezo TV去年12月遭塔利班道德部勒令關台後，今天恢復營運。

法新社報導，電視台負責人阿比德（Bassir Abid）表示，首都喀布爾Arezo TV門上的封條，在阿富汗勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）官員在場的情況下撕除，阿比德並表示，電視台已「恢復運作」。

Arezo TV去年遭勸善懲惡部指控有流亡媒體支持且背叛伊斯蘭價值觀，於同年12月4日被勒令關台。

Arezo TV的7名員工被捕，但於12月稍晚獲釋，當時該電視台仍處於關台狀態。

塔利班政府尚未說明允許Arezo TV復台的原因。

新聞自由組織「阿富汗記者中心」（AFJC）樂見Arezo TV復台，但在聲明中表示，關閉該電視台「公然侵犯自由媒體權利，原本就不該發生」。

根據阿富汗記者中心說法，Arezo TV於2006年在北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）成立，2010年在喀布爾設立辦公室，製作野生動物紀錄片並為土耳其電視劇配音。

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在塔利班政府執政的3年裡，阿富汗媒體業急劇萎縮，國際監督者批評喀布爾的新統治者涉嫌踐踏記者權利。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，塔利班當局2024年關閉至少12家媒體。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140302

#土耳其
#喀布爾
#塔利班
#阿富汗
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