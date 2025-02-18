菲律賓：中國在南海魯莽飛行 距菲方飛機僅3公尺

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（中央社馬尼拉18日綜合外電報導）菲律賓海岸防衛隊今天指控，中國海軍飛機在南海進行危險的飛行，當菲國政府飛機在主權爭議島礁上空巡邏時，中方飛機逼近，一度距離僅3公尺。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊發布聲明指控：「（中方）這種魯莽行動對飛行員和乘客的安全構成重大危險。」

菲律賓海岸防衛隊表示，政府漁業飛機今天在民主礁（即黃岩島）上空進行所謂的海域意識飛行。民主礁是菲律賓專屬經濟海域（EEZ）內一個多岩的環礁，也是主要漁場。

中國國防部並未立即回應置評請求。

菲律賓海岸防衛隊指稱，中國人民解放軍海軍直升機一度距離菲律賓飛機僅3公尺，此舉「明顯違反並公然漠視」航空法規。

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民主礁的英文名斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal）以近3個世紀前在當地觸礁的英國船隻命名，是南海最具爭議的地區之一，中菲當局曾多次在此發生衝突。

每年通過南海的全球貨物價值高達3兆美元，而中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，因此與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南等主權聲索國有紛爭。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140218