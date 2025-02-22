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川普澤倫斯基互轟 波蘭總統籲保持冷靜與建設性合作

2025/2/22 12:11
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（中央社記者彭維楀華沙21日專電）根據波蘭電視台（TVP）報導，波蘭總統杜達近日表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基進行了一次坦誠對話，強調沒有美國參與，烏克蘭不可能實現持久和平；他相信川普致力於找到解決方案，並建議雙方保持「冷靜與建設性的合作」。

杜達（Andrzej Duda）在社交媒體上表示，他向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）傳達，除了美國的支援，沒有其他辦法能阻止流血事件，並實現烏克蘭的持久和平。他進一步強調，「我相信善良與誠實構成了美國談判戰略的基礎」，並堅信「川普（Donald Trump）總統對全球穩定與和平有深刻的責任感」。

同時，澤倫斯基也在社群平台證實，他與杜達討論了美國團隊與烏克蘭的對話進展，並強調：「美國與我們站在一起很重要，只有透過團結才能實現強大而持久的和平。我們的共同目標仍然明確—保護烏克蘭和整個歐洲免受俄羅斯侵略。」

川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）日前訪問基輔（Kyiv）後，杜達也在華沙接見了凱洛格。杜達對川普政府在結束烏克蘭戰爭方面的積極參與表示讚賞，並透露這讓他有希望看到戰爭結束。

儘管杜達對川普的烏克蘭政策表示信任，波蘭政府卻對美國的策略保持警戒。波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）日前表示，川普決定與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行直接會談是一個「錯誤」，但他仍對美國總統「非正統」的策略表示希望。

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同時，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則公開警告：「沒有烏克蘭的參與，就不應該就烏克蘭做出決定；沒有歐洲安全的考量，就不應該做出任何決策。」此番言論反映波蘭現任政府與杜達在外交戰略上的明顯分歧。

隨著2025年波蘭總統選舉將於5月舉行，波蘭在美歐之間的外交立場可能變得更加微妙。杜達任期已滿，新總統的立場將影響波蘭未來對烏克蘭和美國的外交方向。未來幾個月，川普政府的烏克蘭政策、美國對歐洲安全的承諾，以及波蘭政府與杜達之間的內部分歧，都將影響波蘭在歐洲安全問題上的關鍵決策。（編輯：田瑞華）1140222

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