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日本青森酸湯積雪逾5公尺 弘前市160公分寫新高

2025/2/23 17:06
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本部分地區正受強烈寒流侵襲，其中以靠日本海側為主地區紛紛降雪，且積雪量持續增加，例如青森縣酸湯地區積雪來到506公分，同縣弘前市積雪160公分寫當地統計史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，各地積雪受到這波寒流影響都高於往年平均值，截至今天下午3時止，青森縣青森市酸湯地區積雪已突破5公尺，來到506公分；新潟縣魚沼市守門地區積雪也高達377公分。

青森縣弘前市截至今天清晨5時積雪已達160公分，超越2013年2月創下的153公分最高紀錄，寫下當地從1982年開始統計以來的新高紀錄。

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北陸到中國地方從今晚到明天上午降雪將增強，預測近畿及四國地方平地也有機會下大雪，日本氣象廳再度呼籲民眾留意大雪對交通帶來的影響，並嚴防雪崩及落雪等造成的災情。

根據預測，到明天上午為止24小時累計降雪量多的地方，新潟縣70公分、東北和近畿地方等地50公分、東海和中國地方30公分、北海道和關東甲信地方20公分，及四國地方15公分等。（譯者：黃名璽）1140223

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