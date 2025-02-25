英國祭107項制裁 中國工具機、微電子產品商入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）俄羅斯全面侵略烏克蘭今天滿3年，英國宣布近3年最大規模對俄制裁，納入67名個人和實體以及40艘俄羅斯用以規避國際制裁的「影子艦隊」船舶，總計107項，其中包括位於中國和香港的工具機和微電子產品廠商。

英國外交部指出，中國是俄羅斯軍方的關鍵物資最大供應源。

根據制裁名單，在「俄羅斯國防部門供應商和協力者」這一類別下，有位於香港的企業九星電子科技（Ace Electronics）、TKT-1997 Razvoj，以及普萊米樂國際貿易（Premera International）。

另外還有位於中國的廣州數控設備（GSK CNC Equipment）、蘇州紐威數控裝備（Neway CNC Equipment）、寧波貝寧機床（Ningbo Blin Machinery）。

以及寧波歐騰機械（Ningbo Oturn Machinery）、北京保利科技（Poly Technologies）、蘇州百勝動力機器（Suzhou Parsun Power Machine）、深圳詩瓦貝光電（Shvabe Opto-Electronics），總計10家位於中國和香港的實體。

其中，中央社去年曾引用烏克蘭內部調查資料報導，詩瓦貝光電是俄羅斯軍工大廠「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）旗下詩瓦貝控股公司在中國設立的企業。

透過詩瓦貝光電，俄方得以在2022年全面侵烏後，經中國取得大量西方品牌光學電子產品。據俄方估計，用於烏克蘭戰場的軍備超過80%由Rostec旗下企業供應。中國未參與對俄制裁。

英國外交部表示，今天宣布的制裁旨在打擊俄羅斯戰爭機器和跨國軍工業供應鏈、以及參與俄羅斯盜賊統治體系（kleptocratic system）的特權人士。相較以往，今天發布的制裁名單納入更多來自俄羅斯以外國家地區的個人和實體，包括扮演中轉角色的「第三地」企業。

根據名單，向俄羅斯軍工業輸出工具機、微電子產品、用於武器系統的微處理器、雷達和無線電導航設備及各項軍民兩用物資與科技的生產商和供應商，橫跨中國、泰國、印度、土耳其與吉爾吉斯等中亞國家，以及德國。

遭制裁的個人包含在外國活動的俄羅斯公民，例如共同持有德國原物料貿易商EKC.AG的兩名俄羅斯人。EKC.AG參與供應俄軍軍備生產所需關鍵礦物。

英國並宣布制裁數名北韓官員，包含副參謀總長金英福（或作金永福）、偵察總局局長李昌鎬等數名軍事將領、國防部長盧光哲；以及一位在俄羅斯境內參與武器系統發展合作計畫、任職於北韓國家航太技術總局的飛彈工程師。

遭制裁的將領皆與部署於俄羅斯境內、參與對烏克蘭作戰的北韓部隊有關。其中，金英福領導特種部隊；去年11月烏克蘭對俄羅斯庫斯克州（Kursk）發動長程飛彈攻勢時，有消息指出當時人在俄軍指揮所內的金英福因此受傷。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北韓去年秋天向俄羅斯派出逾1萬1000名官兵。英國外交部指出，在俄羅斯境內的北韓官兵已有超過4000人傷亡。

英國今天另宣布制裁吉爾吉斯克雷梅特銀行（Keremet Bank）。克雷梅特銀行的最大股東是吉爾吉斯國家銀行。英國外交部表示，今天是英國首度制裁支援俄羅斯軍事機器的外國金融機構。（編輯：陳彥鈞）1140225