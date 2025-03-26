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美貿易黑名單 增列浪潮集團台灣子公司與11中國實體

2025/3/26 09:39（3/26 10:09 更新）
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圖為人民幣紙鈔與美金紙鈔。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國商務部表示，美國今天將數十個實體列入貿易黑名單，部分是為了破壞中方人工智慧（AI）和先進運算能力，其中11個實體位於中國，浪潮台灣子公司也入列。

根據美國聯邦公報（Federal Register）官網文件，浪潮台灣子公司Inspur Taiwan又名數字雲端有限公司（Number Media Ltd.和Digital Cloud Ltd.）及台灣浪潮－研發中心（Inspur Taiwan – R&D Center）。

法新社報導，這波行動影響中國、阿拉伯聯合大公國和伊朗等國家80個實體，美國商務部稱這些實體「活動違反美國國家安全和外交政策」。

這些列入所謂出口管制實體清單（Entity List）的企業在未經政府授權情況下，不可取得美國產品和技術。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在聲明中表示：「我們不會允許對手利用美國的技術增強自己的軍隊，並威脅美國人的生命。」

這波行動鎖定的實體有11個總部位於中國，1個位於台灣，他們被控為中國用戶開發先進AI、超級電腦和高性能AI晶片，「與中國軍事工業複合體關係密切」，其中包括北京智源人工智能研究院和浪潮集團（Inspur Group）子公司。

其他則因「助長未經保防管制的核子活動」或「彈道飛彈計畫」入列。

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美國商務部工業暨安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）指出，此舉是為防止美國技術和產品被濫用於高性能運算、極音速飛彈和軍用飛機訓練等活動。

美國商務部表示，伊朗和中國兩個實體也因試圖為伊朗國防工業和無人機計畫取得美國產品而被列入黑名單。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140326

#川普新政
#實體清單
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