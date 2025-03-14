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早安世界》總統定調中國是境外敵對勢力 恢復軍事審判因應滲透
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美國實施最大施壓政策 制裁伊朗石油部長及影子艦隊

2025/3/14 06:53（3/14 07:28 更新）
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圖為美國國旗與伊朗國旗。（路透社）
圖為美國國旗與伊朗國旗。（路透社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國財政部表示，美國今天制裁伊朗石油部長帕克尼加德（Mohsen Paknejad）及若干船舶，這些船隻屬於協助伊朗掩飾石油運輸的「影子艦隊」。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年2月恢復對伊朗實施「最大程度施壓」政策，包括致力使伊朗石油出口量降至零，以阻止伊朗獲得核武及資助激進組織。

美國財政部在聲明中表示，帕克尼加德「負責監督價值數以百億計的伊朗石油出口」。財政部長貝森特（Scott Bessent）並透過聲明稱「伊朗政權持續運用該國龐大石油資源的收益，來推進狹隘且令人擔憂的私利，犧牲了伊朗人民」。

伊朗則稱自身核子計畫是用於和平目的。

美國財政部也指定制裁多名船東或船舶經營者，這些船舶將伊朗石油運往中國，或是從中國倉儲運走伊朗石油。伊朗軍方仰賴龐大的「影子艦隊」做為掩護，將數以十億計美元的石油運往中國。

財政部表示，今天遭指定制裁的船舶與公司包括掛香港旗的Peace Hill號及其船東「香港和順運貿有限公司」等。

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美方制裁將凍結被指定實體的美國資產，並禁止美國人與它們進行任何交易。

美國國務院今天也制裁3個實體，並將3艘船隻列為凍結財產。（譯者：楊昭彥）1140314

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