美對菲軍援部分解凍 菲軍方：合作項目可順利推進

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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）美國總統川普政府對菲律賓軍事援助部分解凍，菲律賓軍方對此表示歡迎，並稱菲美事先規劃好的軍事合作項目，將可順利推進。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天在例行記者會上表示，美國對菲軍援部分解凍是「令人歡迎」的發展，象徵菲美長遠關係進一步獲得加強。

崔尼代說，菲美今年、甚至來年的一些軍事合作項目都早已完成規劃，美國解除對菲部分軍援的凍結，將使這些提前規劃好的活動順利推進，涵蓋海陸空以及網路安全等領域。

川普在1月20日上任當天，下令凍結所有對外援助90天，這段期間對相關計畫進行審查，以確保符合「美國優先」（America First）政策。

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菲律賓外交部昨天證實，菲律賓已自川普政府的外交援助凍結令獲得豁免，部分被凍結的援助已獲解凍。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）也說，去年拜登政府批准提供予菲律賓的5億美元（約新台幣165億元）「外國軍事融資」（FMF）當中，有3.36億美元已獲放行，其餘款項也將陸續解凍。（編輯：唐佩君）1140225