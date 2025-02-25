面積僅0.24平方公尺 日本奪金氏紀錄最小公園

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，町長今天正式接下認證書。這處公園面積僅約0.24平方公尺，裡面放置一個矮凳可供人休憩。

日本靜岡電視台報導，長泉町長池田修今天下午在授證儀式上，從金氏世界紀錄（Guinness World of Records）官方人員手中接下認證書，這處過去一直「自稱」是世界最小的公園，從今天開始成為貨真價實的最小公園。

長泉町人口僅約4萬4000人，誕生了獲金氏世界紀錄認證的最小公園。這處公園歷史超過30年，單邊長度約50公分，位於有一定交通量的道路旁，被紅磚圍起的範圍內可以看到綠色植物及石頭做成的矮凳。

這個矮凳每次只能供一名成年人坐下，且坐下後基本上腳只能踩在公園範圍外。

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在此之前，世界最小公園座落在美國俄勒岡州（Oregon），是面積僅0.29平方公尺的磨坊盡頭公園（Mill Ends Park）。長泉町這處公園獲金氏紀錄認證的面積為0.24平方公尺。

長泉町居民聽聞消息表示，「獲認證了嗎？真的嗎？太好了，我要來仔細看看，因為每次都是倒垃圾時經過而已」。（譯者：黃名璽）1140225